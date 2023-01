Robert Gawliński długo nie wytrzymał w stolicy. Wyprowadził się z nowego domu

- Saska Kępa jest bardzo piękna, poznaliśmy bardzo miłych ludzi, ale tak naprawdę, to wszystko jest bardzo blisko, wszyscy obok siebie i to nie jest miejsce dla nas, gdzie jest ciasno i brak przestrzeni, której my potrzebujemy. [...] - stwierdził 59-letni muzyk, który sporą część roku spędza w swojej greckiej posiadłości.