Rocznica pogrzebu Freddiego Mercury’ego. Mary Austin ukryła jego prochy

Dość trudno uwierzyć w fakt, że Freddie Mercury nie żyje już od 29 lat. O chorobie muzyka przed jego śmiercią wiedziała zaledwie garstka osób . Należał do niej także kolega po fachu, Elton John. Wokalista był jednym z nielicznych, którzy odwiedzali frontmana Queen w ostatnich tygodniach jego życia.

Dopiero po wielu latach Austin wyznała, co dokładnie się stało i dlaczego tylko ona wiedziała, gdzie znajdują się prochy Freddiego. Ten fakt pozostawał nieznany nawet dla rodziny artysty. - Pewnego dnia po niedzielnym obiedzie nagle oznajmił: "Wiem dokładnie, gdzie chcę, żebyś mnie położyła. Ale nikt nie może wiedzieć, bo nie chcę, żeby ktokolwiek mnie wykopał" - powiedziała. Zajęło jej kilka lat, zanim zdążyła spełnić prośbę przyjaciela, dokładając wszelkich starań, aby zachować ich ostateczną lokalizację w tajemnicy.

Mary powiedziała później, że przez dwa lata trzymała urnę w sypialni Freddiego w One Garden Lodge, jego rezydencji w West Kensington, którą zostawił jej w testamencie. Przyznała, że prawie nigdy nie wchodziła do pokoju przez pierwsze pięć lat po tym, jak się wprowadziła, ponieważ wspomnienia ostatnich dni życia Mercury’ego były dla niej zbyt bolesne. Kiedy w końcu zdecydowała, że czas zakopać prochy, zaprosiła rodziców muzyka do domu, aby odmówili ostatnie modlitwy w jego pamięci.