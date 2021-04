Rodzina Zbigniewa Wodeckiego podjęła trudną decyzję. Pożegnała się z domem na wsi

Rodzina Zbigniewa Wodeckiego jeszcze do niedawna była właścicielem domu w Winiarach. Artysta zakupił go na początku lat 80. Rodzice nieżyjącego już artysty przyjaźnili się z poprzednimi właścicielami, a on sam często przyjeżdżał do małopolskiej wsi. Grał przed domem na skrzypcach lub trąbce. Możliwość obcowania z naturą była bardzo ważna dla Wodeckiego. Lubił spędzać czas w ogrodzie, który pielęgnowała żona. Czuł, że w Winiarach może odpocząć.