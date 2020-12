Rosati pokazała fotkę z plaży. I dodała wpis po angielsku

Weronika Rosati ma za sobą niełatwy czas. Rozstanie i publiczna, ciągnąca się miesiącami walka z byłym partnerem musiały kosztować ją wiele nerwów. Do tego szalejąca na całym świecie pandemia koronawirusa , która pozbawiła pracy wielu artystów i uziemiła ich w domach. Rosati jednak nie załamała się. Znalazła sposób na odreagowanie stresów. Gdy tylko się da, pracuje , a w wolnym czasie medytuje.

Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie zrobione na plaży. Widać na nim Rosati ubraną w obcisły strój do jogi. Weronika uśmiecha się delikatnie, jest w pozycji sprzyjającej medytowaniu. Wygląda rewelacyjnie . Wdzianko podkreśla jej smukłą figurę i zmysłowe krągłości.

Fotografia okraszona jest długim postem zachęcającym do medytowania. Co ciekawe, Rosati napisała go po angielsku. Czyżby miała coraz więcej fanów spoza Polski? Wcześniej aktorka dodawała krótkie opisy w języku angielskim, teraz dość mocno się rozpisała.