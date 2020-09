Rozenek cała na czarno. Zerknijcie na jej buty

Rozenek na swoim instagramowym profilu pokazała kilka nowych zdjęć. Pozowała do nich ubrana w czarną, długą bluzę. Dobrała do niej buty, wobec których nie da się przejść obojętnie. Czarne, ciężkie obuwie na grubej podeszwie może się podobać albo nie, ale pewne jest jedno - robi wrażenie. W takim wydaniu 42-letnia gwiazda telewizji wygląda na znacznie młodszą . Tym bardziej że po ciążowych, nadliczbowych kilogramach już właściwie nie ma śladu.

"Tyle się dzieje" - napisała Rozenek i dodała, że jest bardzo szczęśliwa. Chodzi o życie zawodowe czy prywatne? I tu, i tu celebrytce wrażeń nie brakuje. Prywatnie Perfekcyjna Pani Domu ma co robić - jest przecież mamą dwóch nastolatków i niemowlaka .

Zawodowo też nie może narzekać na nudę - dopiero co wróciła do nagrywania kolejnego sezonu show "Projekt Lady", robi "secret project", o którym daje znać w sieci, wspiera też męża w kampanii reklamowej jego perfum. A do tego jeszcze trenuje.