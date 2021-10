Rozwód na królewskim dworze? Księżna Charlene nie nosi obrączki

Księżna Monako od miesięcy żyje z dala od dzieci i męża. Przebywa w swoim ojczystym kraju — RPA. Ponoć tam zachorowała i dopóki nie wyzdrowieje, nie może wrócić do domu. Podobno przeszła skomplikowany zabieg podnoszenia zatok. Podczas rekonwalescencji nie mogła wsiadać do samolotu. Do Monako miała wrócić w październiku. To jest oficjalna wersja.