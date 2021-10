Ryszard Rynkowski odbudował swoje małżeństwo. Po kryzysie nie ma już śladu

Rynkowski przyznaje dziś, że najważniejsza dla niego jest rodzina. Nawet jeśli gra koncert na drugim końcu Polski, to po występie wsiada w samochód i wraca do domu. Rodzinne szczęście pomaga mu też w pracy. Chce wydać płytę z autorskimi nagraniami. Jak sam przyznaje, będzie to pewnie jego ostatnia płyta. W końcu ma już 70 lat. Ale w domu ma wierną fankę, która tylko czeka na nową muzyką od niego.