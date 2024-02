Długo zabiegał o jej względy, a potem zdradził z inną. Nie mieli zgody na rozwód. Historia Cyrankiewicza i Niny Andrycz

Premier przez kilka tygodni zabiegał, by aktorka zwróciła na niego uwagę i odpowiedziała na choć jeden liścik, jakich wiele dołączył do kwiatów, które co wieczór słał do jej garderoby w Teatrze Polskim. Długo nie miała pojęcia, co oznaczają inicjały "J.C." na karteczkach przypiętych do bukietów. Dopiero gdy Zbigniew Mitzner, przyszły dziekan Wydziału Dziennikarstwa UW, powiedział jej, że róże dostaje od ważnego polityka i że ten marzy, by ją poznać, zgodziła się podziękować mu za uznanie osobiście. Zbysio, jak nazywała przyjaciela, nie zdradził jej, że Cyrankiewicz, widząc ją po raz pierwszy na scenie, powiedział: "To moja przyszła żona". "On Polską rządzi, ale to ja mam Polskę u stóp" – oznajmiła ponoć aktorka przekazującemu jej kolejny liścik od "J.C." Mitznerowi, udając, iż to, że stara się o nią jeden z najważniejszych polityków w Polsce, nie ma dla niej znaczenia. Miało znaczenie, bo jednak – choć nieco z tym zwlekała – złożyła mu wizytę, po której jej życie nigdy nie było już takie samo jak wcześniej.