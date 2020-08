Kubicka zakłada coraz skromniejsze bikini. Wiedziała co zrobić, by o niej mówiono

Sandra Kubicka wyraźnie odżyła po rozstaniu z narzeczonym Kaio Goncalvesem . Jest szczęśliwa jak nigdy, nieustannie się uśmiecha i zaraża optymizmem. Wszystko wskazuje na to, że stało się to za sprawą jej nowego tajemniczego ukochanego. - Mogę pierwszy raz iść przez życie z kimś w tym samym tempie i się rozwijać. Zmienił moją perspektywę, sprawia, że uśmiecham się i nareszcie mogę się czuć, że mam 25 lat. Na wszystko jest czas. Nie czuję presji. Wspiera mnie z boku, ceni sobie prywatność - mówiła niedawno na InstaStory o swoim wybranku .

Kubicka wróciła też z nową energią do mediów społecznościowych i znów... wyjechała na wakacje. Tym razem obrała za kierunek miejsce uwielbiane przez polskich celebrytów - grecką wyspę Mykonos. To tam co roku odpoczywają m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Natalia Siwiec, Joanna Przetakiewicz. A teraz do tego grona dołączyła Kubicka.