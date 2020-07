Kubicka ma nowego chłopaka. "Jesteśmy jak Romeo i Julia XXI wieku. Cały świat przeciwko nam"

Sandra Kubicka długo nie miała szczęścia w miłości. Dwa razy przyjmowała zaręczyny i dwa razy musiała odwoływać ślub. Jej każdy kolejny związek kończył się z hukiem. Teraz ma być inaczej. Modelka zapewnia, że u boku nowego partnera, w końcu poczuła, że żyje. - Piszą mi, że oszukuję sama siebie. Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Ważne, że jestem szczęśliwa - deklaruje.

Sandra Kubicka to jedna z najseksowniejszych polskich modelek. Kariera jak z bajki. Niestety, w życiu prywatnym nie ma tyle szczęścia. Gdy już myślała, że na swojej drodze spotkała tego jedynego, a w planach był ślub, poinformowała media o rozstaniu z Kaio Goncalvesem. Porzuciła życie w USA i wróciła do Polski. I to właśnie tu odnalazła swojego kolejnego wybranka.

- Szybko, krótko i na temat. Chciałam to trzymać bardziej prywatnie, ale jak już robią nam zdjęcia z ukrycia, to się chyba nie da. Mam "psychologów" w wiadomościach prywatnych, którzy piszą mi, że oszukuję sama siebie. Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Ważne, że jestem szczęśliwa. Śmiejemy się, że jesteśmy jak Romeo i Julia XXI wieku. Cały świat przeciwko nam. "Nie możecie być razem, koniec kropka". Jesteśmy w tym samym wieku, wiec nie robimy też rzeczy pochopnie. Mogę pierwszy raz iść przez życie z kimś w tym samym tempie i się rozwijać. Zmienił moją perspektywę, sprawia, że uśmiecham się i nareszcie mogę się czuć, że mam 25 lat. Na wszystko jest czas. Nie czuję presji. Wspiera mnie z boku, ceni sobie prywatność. Nie będziemy chodzić na ścianki. Nie oczekuję, żeby wszyscy to rozumieli. Ale potwierdzam, wyszło. Internet płonie! - powiedziała na InstaStory.

Sandra Kubicka - historia związków

Przypomnijmy, że zanim Kubicka związała się z Kaio Goncalvesem, była w burzliwym związku z Cedricem Gervaisem. W 2017 r. w święta Bożego Narodzenia modelka przyjęła pierścionek od ukochanego i para błyskawicznie ustaliła datę ślubu. Media donosiły nawet o gorączkowych poszukiwaniach sukni ślubnej przez modelkę. Wszystko zatem wskazywało na to, że już wkrótce 23-latka powie sakramentalne "tak" 39-letniemu francuskiemu DJ-owi. Tak się jednak nie stało.

W sierpniu 2018 r. okazało się, że związek Sandry i Cedrica należy już do przeszłości. - Sandra i Cedrick wyjechali razem na Ibizę, gdzie bawili się z przyjacielem, Davidem Guettą. Cedrick i David są tam rezydentami. Gervais nie był odporny na wdzięki swoich fanek, a Sandra zobaczyła czułe SMS-y od jednej z nich. Postawiła mu ultimatum: albo kończy ze starym trybem życia albo ona z nim zrywa - relacjonował informator Pudelka.

Kubicka nie wytrzymała. Zrobiła narzeczonemu awanturę. On nie pozostał jej dłużny i chcąc pokazać, jak bardzo go to dotknęło, usunął ze swojego profilu na Instagramie wszystkie wspólne zdjęcia z Sandrą. Gdy emocje opadły, zrozumiał swój błąd. Przeprosił ukochaną, wręczając jej ogromny bukiet kwiatów. Modelka postanowiła dać mu ostatnią szansę.

Niestety, Cedric wrócił do towarzystwa swoich fanów i dawnego trybu życia. Dla Kubickiej oznaczało to jedno - koniec związku. Zostawiła pierścionek, spakowała swoje rzeczy i zniknęła z ich wspólnego mieszkania. Jak później wyznała, mężczyzna zdradzał ją przez 4 lata.