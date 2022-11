Siergiej Kuzniecow nie żyje. Autor przeboju "Biełyje rozy" miał 59 lat

Siergiej Kuzniecow nie miał wykształcenia muzycznego (nie przyjęli go do akademii muzycznej), ale od wczesnej młodości działał w branży. Jego największym osiągnięciem było założenie zespołu Łaskowyj Maj. Był to pierwszy radziecki boysband z prawdziwego zdarzenia, który przyciągał na koncerty tysiące słuchaczy. A nieśmiertelny przebój "Biełyje rozy" bił rekordy popularności nie tylko za żelazną kurtyną.