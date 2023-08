Sława Przybylska mówi o stracie męża. "Poczucie osamotnienia wciąż jest"

Wokalistka nie kryje też, że szczególnie trudnym momentem będzie dla niej zbliżająca się rocznica śmierci męża. - Z tym nie da się sobie poradzić. To poczucie osamotnienia wciąż jest, potrzebny jest czas. Dlatego staram się tyle robić, by zapełnić tę pustkę. (…) Ważna też jest przyjaźń obok, ale często jest tak, że ludzie nie lubią kontaktować się z osobą, która przeżyła stratę, bo boją się, że ona będzie przerzucać na nich swoje smutki. Dlatego staram się o tym nie rozmawiać, to moja osobista sprawa i sama muszę sobie z tym poradzić. Dla mnie wielkim oparciem jest przyroda, bo jest piękna i wieczna. Tańczę razem z brzozami i to na nie przerzucam moje myśli - podsumowała.