Sławomir Łosowski: "Byłem i jestem liderem KOMBI. Tego nie zmieni żadne orzeczenie czy wyrok sądowy"

- KOMBI to kontynuacja mojego artystycznego przedsięwzięcia rozpoczętego w 1969 r. pod szyldem Akcenty - podkreśla w rozmowie z jednym z portali Sławomir Łosowski, który niedawno przegrał w sądzie sprawę o prawo do znaku towarowego "Kombi" używanego przez dawnych kolegów z zespołu. Jak twierdzi jednak Łosowski, Kombi to on. I nic tego nie zmieni.