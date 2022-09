Jest wyrok w Luksemburgu w sprawie zespołu Kombi

O co chodzi? W skrócie: Łosowski już kilka lat temu próbował zagwarantować sobie wyłączne prawa do korzystania ze znaku towarowego "Kombi" w skali europejskiej. W 2016 roku Skawiński wystąpił do EUIPO z wnioskiem o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego przysługującego Łosowskiemu. Jego wniosek został uwzględniony, co oznaczało, że Łosowski stracił wyłączność na używanie znaku "Kombi". Łosowski wniósł odwołanie od tej decyzji, ale Izba Odwoławcza je oddaliła. Dlatego odwołał się jeszcze wyżej, do samego Trybunału Sprawiedliwości.