Mówi się o tym od lat. Eksperci są przekonani, że mają rację co do Kate i Meghan

Medycyna estetyczna to w świecie gwiazd proceder tak powszechny, że mało kto dziwi się jeszcze wszelkim doniesieniom na temat poprawek urody konkretnych osób. Inaczej jest w przypadku brytyjskiej rodziny. Fani nie chcą uwierzyć, że ich ulubieńcy sięgają po tego typu sposoby, by dłużej zachować młody wygląd. Jednak spekulacje co jakiś czas powracają – głównie w kontekście księżnej Kate i Meghan Markle.