Sprawa Meghan wróciła do sądu. Księżna chce uniknąć pełnego procesu

Sporem w sprawie jest prywatna korespondencja pomiędzy Meghan i jej ojcem, Thomasem Markle, która nieoczekiwanie wyciekła do prasy i została opublikowana w "Mail on Sunday”. Żona księcia Harry’ego oskarżyła wydawcę gazety o bezprawne wykorzystanie prywatnej korespondencji i zmanipulowanie jej ojca.

Książę Harry pozywa brytyjską gazetę o zniesławienie

Prawnicy księżnej wrócili na salę sądową we wtorek 19 stycznia na kolejną potyczkę. Podczas zdalnego przesłuchania zwrócili się do brytyjskiego sędziego o rozstrzygnięcie jej pozwu przeciwko gazecie na jej korzyść poprzez rozwiązanie sprawy bez procesu. Chcą, by sędzia orzekł, że publikacja listu była "poważnym naruszeniem jej prawa do prywatności". Prawnicy Meghan argumentują, że obrona właścicieli gazety nie ma szans na powodzenie. Nazwali ją "rozwlekłą, rozproszoną i niejasną". Z kolei pozwani chcą, by sprawa została rozwiązana w pełnym procesie. To oczywiście wzbudziłoby ogromne zainteresowanie mediów.