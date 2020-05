Stan Nicka Cordero stopniowo ulega poprawie. Aktor otworzył oczy

U Cordero wystąpiła infekcja płuc i bardzo wysoka gorączka, która doprowadziła do spadku ciśnienia i nieregularnej pracy serca. Mężczyzna stracił przytomność, lekarze zastosowali resuscytację. To był jednak dopiero początek kłopotów. Jak się okazało, pojawił się problem z prawą nogą Nicka. Doszło do zakrzepicy i krew nie dopływała do palców stopy. Leczenie farmakologiczne nie przyniosło oczekiwanych przez lekarzy skutków i konieczna była amputacja.