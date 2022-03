Straci mieszkanie przez Durczoka? Poszło o jego "podpisy"

W przypadku sprawy ze spadkiem to rzeczywiście prawda – osoba z bliskiego otoczenia Dufek poinformowała gazetę, że Kamil nie zamierza go przyjmować. Z kolei akt oskarżenia w sprawie z podrobionymi na dokumentach podpisami został skierowany do sądu w marcu 2021 r. Dufek miała w nim status poszkodowanej i ma nie odpowiadać za długi wekslowe.