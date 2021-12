Sylwia Bomba spotkała Przemka Kossakowskiego po rozstaniu. Ten widok dał jej do myślenia

- Widziałam Przemka na planie programu i wydawało mi się, że jest po prostu smutny, że to nie jest ten Przemek, którego ja kiedyś poznałam, który zadawał dużo pytań i był wszystkich ciekawy. On zawsze stał z boku, ale przez zadawanie pytań i dociekanie, był zauważalną osobą. Zawsze się go wyczuwało. A teraz bardzo przygasł - zdradziła.