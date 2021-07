Marian Lichtman w juniorze widzi jego ojca. Jest pewny, że Krawczyk kibicuje im z góry

Dla Krzysztofa juniora to będzie pierwszy występ na tak dużej scenie i dla tak wielkiej publiczności, zgromadzonej nie tylko w Mrągowie, ale i przed telewizorami. 13 sierpnia rusza transmitowany na antenie Polsatu Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie, a Trubadurzy i Krawczyk junior to jedne z gwiazd koncertu. Choć dla juniora to debiut na tego typu imprezie, Marian Lichtman nie martwi się o występ.