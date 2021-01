Syn króla disco polo pokazał nowe zdjęcie. Uwagę zwraca jedna rzecz

W poprzednim roku sporo się działo w życiu Daniela Martyniuka. 31-latek kilkukrotnie złamał warunki kwarantanny, za co trafił do aresztu. Oskarżono go o posiadanie narkotyków. Jego nieudane małżeństwo zakończyło się rozwodem. Przyłapano go parę razy, jak jeździł samochodem, choć wcześniej stracił prawo jazdy. Można powiedzieć, że syn Zenona Martyniuka mocno pracował na opinię skandalisty.