Syn Paulli przeżywa terror w szkole. Dzieciaki są dla niego okrutne

Piosenkarka Paulla niedawno zwierzyła się z rodzinnych problemów. Jej 13-letni syn Adam, którego ojcem jest gitarzysta zespołu Łzy Adam Konkol, padł ofiarą znajomych ze szkoły. Gwiazda twierdzi, że część uczniów dokucza chłopcu na każdym kroku: wyzywają go, opluwają, wyszydzają zarówno ze względu na jego wygląd, jak i znaną mamę. Włos się jeży na głowie, gdy czyta się, co na co dzień spotyka nastolatka.