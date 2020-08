Szybko poszło. Wiadomo, na której randce skończyli w łóżku

Atmosfera sensacji wokół Meghan i Harry'ego gęstnieje z każdą chwilą. Wszystko przez nową książkę, zdradzającą najintymniejsze sekrety pary. Dosłownie.

Głównym powodem "wypisania się" książąt Susseksu z rodziny królewskiej była zmasowana ofensywa mediów plotkarskich i walka pary o zachowanie prywatności.

Jednak kontrowersyjna decyzja wywołała skutek odwrotny od zamierzonego. Paparazzi jeszcze uważniej śledzą każdy krok Meghan i Harry'ego, a ostatnio zrobiło się głośno o zdjęciach ich synka wykonanych z pomocą dronu.

Teraz będzie jeszcze gorzej za sprawą książki "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family" dwójki dziennikarzy specjalizujących się w tematyce brytyjskiego dworu.

Królowa nie zobaczy szybko prawnuka. Harry i Meghan nie są skorzy do spotkań

Teraz w zachodnich mediach wypłynął kolejny fragment książki. Tym razem dotyczący niezwykle intymnej kwestii: początków znajomości Harry'ego i Meghan.

Okazuje się, że tuż po pierwszym spotkaniu syn księżnej Diany oszalał na punkcie gwiazdy serialu "W garniturach".

- To najpiękniejsza kobieta, jaką w życiu widziałem - miał powiedzieć Harry swojemu przyjacielowi.

Relacja rozwijała się błyskawicznie. Para namiętnie SMS-owała, a Harry wysyłał wyraźne sygnały, że zależy mu na bliższej znajomością.

- Na pewno nie ukrywał faktu, że jest chętny. Chciał, aby widziała jego zainteresowanie - donosi informator autorów książki.

Z "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family" dowiadujemy się także, kiedy Harry i Meghan skonsumowali swoją znajomość.

Okazuje się, że było to na trzeciej randce. Para poleciała do Botswany, gdzie zatrzymała się w jednym z luksusowych namiotów. Noc kosztowała bagatela 2 tys. dol., ale jak widać, było warto.

Książka "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family" miała premierę 11 sierpnia i coś nam mówi, że to dopiero początek kontrowersji z nią związanych.

PAP/EPA Książka "Finding Freedom:Harry and Meghan and the Making of a Modern family" trafiła do sprzedaży 11 sierpnia