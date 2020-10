Takiej Lewandowskiej jeszcze nie widzieliśmy. Śmieje się z własnych słów

Leży na ławeczce do ćwiczeń i ma dość swojego trenera. Anna Lewandowska pokazała, że ma do siebie dystans. Fani pieją z zachwytu: "Jak to dobrze wiedzieć, że Ty też już czasem nie możesz".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tym postem Lewandowska wkupiła się w łaski fanek (ONS)