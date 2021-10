"Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk skończyła 19 lat. Było "sto lat" i tort. Ale oceny słabiutkie

Oliwia Bieniuk robiła, co mogła, aby utrzymać się w "Tańcu z gwiazdami" jak najdłużej. Ciężko trenowała, jednak, w przeciwieństwie do Kajry czy Piotra Mroza, nie ma wielkiego talentu tanecznego. Wsparcie widzów, na które mogła liczyć w ciągu ostatnich tygodni, tym razem również okazało się niewystarczające. 19-latka pożegnała się z show, a do finału weszli jej rywale.