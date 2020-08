Tej części domu Lewandowscy jeszcze nie pokazywali. Stylowy stolik za 899 zł

Anna Lewandowska wraz z mężem starają się strzec prywatności swojej rodziny. I choć są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych , udaje im się zachować w tajemnicy to, jak chociażby dokładnie wygląda ich dom. Na szczęście żona reprezentanta Polski bardzo często publikuje posty oraz filmiki i na ich podstawie możemy wywnioskować, jak mieszka najsławniejsza rodzinka w Polsce.

Nie zabrakło też małej meblarskiej perełki polskiego designu. Stolik w kształcie klepsydry to model FOU z litego drewna z marki Misa Form. Jego cena to ok. 899 zł.