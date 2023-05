To był ostatni utwór Zbyszka Wodeckiego. Miał specjalną prośbę

- Koło 15 wróciłem do domu z zebrania w ZAiKS-ie. Zadzwonił telefon. Pani z telewizji powiedziała: "Nie wiem, czy pan już wie. Umarł Zbyszek Wodecki". Zamurowało mnie. Jak to umarł?! Przecież chwilę temu zaprosił nas do Krakowa na zupę rybną - wspominał Jacek Cygan w swojej autobiografii.