"To nie jest łatwe, jak się jest wrażliwym". Doda opowiedziała o tym, co się wydarzyło

Każdy człowiek, niezależnie od tego co posiada i jaką zajmuje pozycję, dostaje w życiu kilka cennych lekcji. Cennych, ale i trudnych - takich, które potrafią złamać. Szczególnie dotkliwie przekonują się o tym osoby publiczne, które wystawiają swoje życie na świecznik. I można powiedzieć, że przecież mogli się nie wychylać, to nic by się im nie stało, wcale nie jest to takie łatwe. Jedną z tych osób, które dotknęło coś przykrego, jest Doda.