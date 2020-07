Tomasz Sekielski przeszedł godną podziwu metamorfozę. Jest coraz szczuplejszy

Pod koniec ubiegłego roku Tomasz Sekielski ogłosił oficjalnie, że rozpoczyna walkę z nadwagą. W wywiadzie dla "Vivy!" żona dziennikarza przyznała, że to ona przekonała go do tego, aby zadbał o zdrowie. - Uświadomiłam mu, jak bardzo się boję o jego życie – tłumaczyła. Rozpoczął od treningów, potem poddał się operacji zmniejszenia żołądka. Patrząc na ostatnie zdjęcia, ciężko uwierzyć, że ważył 185 kg.