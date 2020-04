Trudna historia Katarzyny Litwiniak. Co działo się przed śmiercią byłej żony Jacka Rozenka?

Według ostatnich danych w Polsce co roku wykrywa się raka piersi u ponad 18 tys. kobiet. Średnio 6 tys. pacjentek umiera. O tym, jak dramatycznie wygląda sytuacja pacjentek i o polskiej służbie zdrowia, mówi dużo Anna Puślecka, która choruje na nowotwór. Takich historii jak jej jest znacznie więcej.

Ostatnio mogliśmy przeczytać, co działo się w życiu Katarzyny Litwiniak. Była partnerka Jacka Rozenka przez 4 lata chorowała na raka, przechodziła różne terapie. W 2019 r. zaczęła skarżyć się dodatkowo na bóle pleców.

Okazało się, że pojawiły się przerzuty do kości. Mniej więcej w tym czasie Litwiniak zdecydowała się opowiedzieć publicznie o swojej chorobie.

Miała ogromne wsparcie

"Życie na gorąco" podkreśla, jak wielkie wsparcie Katarzyna miała w swoim synu - Adrianie. W mediach apelował o to, by wspierać finansowo zbiórkę na leczenie jego mamy. Sami nie byli w stanie uzbierać takich pieniędzy. Mowa była o 170 tys. zł m.in. na lekarstwa, które nie są refundowane w Polsce.

Litwiniak wyjechała do Monachium, gdzie mogła poddać się leczeniu. Terapia pomogła, ale nie na długo. Z miesiąca na miesiąc sytuacja komplikowała się.

Ktoś zapyta, a co z Jackiem Rozenkiem? Trzeba przecież przypomnieć, że aktor przeszedł w ostatnim czasie poważny udar i sam potrzebował pomocy.

"Przesyłam w jej imieniu wyrazy ogromnej wdzięczności za to, że byliście przy niej podczas ostatnich kilku lat. Kocham was wszystkich. Zostawiam was z modlitwą" - pisała mama zmarłej producentki.