Uderza w polski rząd i wspiera protestujących. Legendarna gwiazda wyraziła oburzenie

Na Instagramie "jednej z najważniejszych kobiet w historii rocka", jak nazwał ją "The New York Times", pojawiła się charakterystyczna grafika. Patti Smith opublikowała logo Strajku Kobiet i wydała odezwę, w której wyraziła swoje pełne poparcie dla protestujących przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji embiropatologicznej.

"Piszę to w solidarności z Polkami, które dzielnie jednocząc się, wychodzą na ulice i głośno wzywają swój opresyjny rząd. Wzywają liderów, którzy cynicznie używają ich jako pionków w swojej politycznie skorumpowanej rozgrywce" - zaczyna Patti Smith.

"Krzyczą przeciwko erozji podstawowych praw człowieka. To jest wyraz solidarności właśnie z tymi kobietami. Ich obawy są naszymi własnymi obawami, ponieważ, kiedy upokorzenie i szyderstwo uderzają w nie, uderzają też w nas"- kończy swój wpis matka chrzestna amerykańskiego punk rocka i jedna z bohaterek słynnej książki "Please Kill me" autorstwa Legsa McNeila i Gillian McCain.