Upocona Maja Bohosiewicz pokazuje brzuch po jodze. Wymowny komentarz jej siostry

"Joga Bikram - to najlepsza joga dla osób hiperaktywnych, które nie potrafią się skupić a joga jest dla nich za wolna i za nudna. Joga w 42C - sprawia, że idealnie skupiam się na jednym czyli na byciu TU I TERAZ - i walce o przetrwanie. Jedna myśl przechodziła mi przez głowę po praktyce: To było obrzydliwe. Chce to zrobić znowu. Ktoś próbował?" - napisała Bohosiewicz.