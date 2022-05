Urszula: zaczynam czuć do tego 40-lecia respekt. A mówiłam, że będę śpiewać góra do 30-stki

Urszula: Jubileuszy nie uznaję. Albo: nie celebruję ich tak, jak inni. Ale z rozbawieniem przypominam sobie, że w pierwszych wywiadach mówiłam, że będę śpiewać góra do mojej 30-stki. Nie wiem, skąd brało się to moje przekonanie. Może wydawało mi się, że to granica, po przekroczeniu której człowiek już jest tak stary, że powinien robić coś innego? Może chciałam uspokoić rodziców, którzy powtarzali mi, że to niepewny zawód, że będę miała jednak pracę z ubezpieczeniem i wypłatą co miesiąc? Że nie będę na łasce i niełasce ludzi. Naprawdę myślałam, że trochę pośpiewam, a potem będę robić co innego. A potem... było moje 30-lecie i koncert "Piękna trzydziestoletnia" w Sopocie. Teraz przyszło 40-lecie. No kurczę, to jest wynik, do którego naprawdę zaczynam czuć respekt.