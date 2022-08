W nagraniach pomógł im wieloletni muzyk Duran Duran. Lider Chemii o nowej płycie

Pracując nad płytą "Let Me" rozmawialiśmy z Mike'iem Fraserem i jednoznacznie sugerowaliśmy, że chcemy płyty bardzo gitarowej, która pokaże, że jesteśmy zespołem rockowym. Zrezygnowaliśmy z łagodniejszych piosenek, które miały potencjał. Może kiedyś do nich wróciły. Od naszego pierwszego koncertu minęło 12 lat. Przez ten lata ten zespół wypracował swój muzyczny język. Nie chcieliśmy być nigdy polskim odpowiednikiem zachodnich zespołów, którzy byli w danym momencie na topie. To, co graliśmy, zawsze było fuzją naszych gustów muzycznych, które są czasami skrajnie różne. Słuchamy różnych artystów i zdziwiłbyś się jak czasem są to sprzeczne gusta. To na samym końcu pozwala na kreowanie własnego muzycznego języka, co również mogło mieć wpływ na to, że Andy Taylor chciał z nami pracować. Nie zdecydowałby się na to, gdybyśmy chcieli kogoś udawać, zwłaszcza, że jest też autorem tekstów.