"Kryzys ćwierćwiecza". Kalinovski o "Być Może Ostatniej Płycie"

Oprócz zastrzyku rozpoznawalności i doświadczenia scenicznego, to sam kontakt z nowymi ludźmi i muzykami daje możliwość spojrzenia na świat z innej perspektywy . Na pewno nauczyłem się większej świadomości muzycznej, zwłaszcza w kwestii interpretacji tekstu i zachowania na scenie. W "Idolu" za wszelką cenę chciałem śpiewać piosenki, które lubiłem, jak utwory Alice In Chains czy Pearl Jam. Dziś już bym tak nie zrobił. W "The Voice Of Poland" starałem się to znaleźć balans między tym co lubię, a tym co jest przystępne dla odbiorców. Przyjemne było śpiewanie Imagine Dragons, który jest stricte zespołem pop-rockowym zespołem. Cieszyłem się tym, co śpiewam nawet jeżeli nie były to hardrockowe rzeczy.