Walczyła o 1 936 399 dolarów alimentów. Dostała mniej, ale to dalej potężna suma

Sprawa rozwodu Dr. Dre i Nicole Young ciągnie się od roku. Kobieta twierdzi, że między nią i partnerem były "sprawy nie do pogodzenia" i nie widziała możliwości, by ich małżeństwo mogło trwać. Rozwód jednak nie był tak prostą sprawą. Nicole zaczęła sądową walkę o alimenty, mimo że przed ślubem podpisała niekorzystną dla siebie intercyzę. Young twierdziła, że została zmuszona do podpisania intercyzy, a dodatkowo podkreślała, że sytuacja finansowa jej męża znacznie zmieniła się w trakcie ich 24-letniego małżeństwa.