Widok, który łamie serca. Zdradzili już wszystkie szczegóły pogrzebu Filipa

Po długim i pełnym wielu doświadczeń życiu odszedł książę Filip. 99-latka żegnają przede wszystkim najbliżsi, pracownicy, ale też tysiące ludzi na świecie. Z dwóch powodów książę Filip nie będzie miał hucznej ceremonii pogrzebowej. Pierwszy jest oczywisty: pandemia koronawirusa. Pałac Buckingham musiał ograniczyć liczbę żałobników w procesji i w kaplicy do 30 osób. Drugi powód: książę nie chciał, by w jego ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy. To będzie rodzinna uroczystość, a plany już przedstawiono ze szczegółami mediom.