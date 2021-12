Wstrząsające zeznanie ofiary. Opisała "seks-spotkania" z milionerem i jego przyjaciółką

Maxwell oskarżana jest o handel ludźmi, zmuszanie nieletnich do seksu z Epsteinem, a także o to, że sama wykorzystywała dziewczyny seksualnie. Relację z tego, co działo się w willach Maxwell i Epsteina, zdała kilka miesięcy temu Virginia Roberts. Teraz podczas procesu wypowiadają się kolejne ofiary. Media cytują zeznania kobiety o pseudonimie "Jane".