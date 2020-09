Włamanie do domu Eminema. Ujawniono nowe fakty w sprawie

Na początku kwietnia doszło do włamania do domu Eminema. Złodziej wybił okno w kuchni kostką brukową. Alarm nie obudził ochroniarzy, więc raper musiał sam powstrzymać włamywacza, z którym stanął oko w oko. Ochrona, słysząc krzyki, ostatecznie weszła do domu i obezwładniła nieproszonego gościa, którym okazał się 26-letni Matthew David Hughes.