Wojciech Mann: dyrekcja radia bezczelnie kłamie w sprawie Trójki

- To jest błądzenie przerażonych podredaktorów. To jest drabina strachu. Na samej górze jest Kaczyński, a na dole są mali ludzie, którzy antycypują, czego może chcieć od nich góra. Oni wykonują polecenia i nie mają własnego zdania. Przestraszyli się: a co będzie, jak oni tam na górze usłyszą Kazika w Trójce? W tej panice zamazali listę, udając, że jej nie ma. Ta bezpośrednia grupa nadzorująca Trójkę bezczelnie teraz kłamie, że nastąpiło jakieś naruszenie .

- Kolejni dyrektorzy Trójki kompletnie niczego nie wnieśli poza destrukcją. Jak pani przyjmie do pracy redaktora, który sam myśl i formułuje te myśli, to on jest niebezpieczny. Musi więc być ktoś, kto tylko wykonuje polecenia. Pan Zdzisiek czy Bronek wymyślają w swoim pokoju politykę, a potem wychodzi z ich pokoju wydruk, co będziemy dziś mówić i nadawać. Oni przestawiają serwisantom kolejność wiadomości. Serwisant ma czytać to, co mu dali na kartce.