Wojciech Mann zaskoczył słuchaczy radia swoim wyznaniem

Wojciech Mann podczas swojego występu na Najpiękniejszej Domówce Świata w zasadzie nieustannie zaskakiwał. Zaskoczył np. tym, że - choć ostatnio było o nim głośno z powodów politycznych, w związku z aferą wokół radiowej Trójki - więcej mówił o muzyce, niż o polityce. Zaczął od próby odpowiedzi na wiecznie powracające pytanie: The Beatles czy Rolling Stones. Nie stanął jednoznacznie po żadnej ze stron.

Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

- Dziwi mnie to samego, ale na starość wzięło mnie trochę na metal - to wyzwanie było bardzo niespodziewane. - Lubię sobie, jak to mówię, przeczyścić głośniki.