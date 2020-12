Woźniak-Starak nawróciła się. "Nie wierzę w Kościół katolicki"

W nocy z 17 na 18 sierpnia 2019 r. Piotr Woźniak-Starak wypadł ze swojej łódki. Po pięciu dniach odnaleziono jego ciało . Po śmierci męża Agnieszka Woźniak-Starak zrezygnowała z pracy w mediach i wycofała z życia publicznego. Jedynego, do tej pory wywiadu, udzieliła Dorocie Wellman przy okazji promocji ostatniego filmu Piotra. Teraz, po blisko 1,5-roku od tragedii, zdecydowała się na okładkę magazynu "Pani" i rozmowę, o tym co przeszła.

Agnieszka Woźniak-Starak opowiedziała też o tym, że śmierć męża przybliżyła ją do wiary.

"Myślę, że w jakimś sensie nawróciłam się na wiarę. Nie katolicką, bo nie wierzę w Kościół katolicki jako instytucję, ale na pewno uwierzyłam, że życie nie kończy się tu i teraz, że to wszystko musi mieć jakiś głębszy sens, wyższy cel. […] Piotrek zawsze będzie we mnie żył. Ale chcę iść do przodu" - wyznała.