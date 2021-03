Woźniak-Starak w kusych szortach. Ależ ona ma nogi!

Paparazzi "przyłapali" Agnieszkę Woźniak-Starak przed studiem "Dzień Dobry TVN", gdy dziennikarka szła do pracy. W poniedziałkowy poranek spacerowała ulicami Warszawy ubrana w bardzo krótkie dżinsowe spodenki. Dobrała do nich czarne rajstopy, lakierowane kozaki, obszerną marynarkę i jasny sweter. Jak zwykle wyglądała rewelacyjnie. Wysoka i smukła dziennikarka prezentuje się nienagannie niemal we wszystkim. Strój, ze względu na pandemię, uzupełniła czarną maseczką.