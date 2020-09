Johnny Depp ma nową dziewczynę. Jest od niego młodsza o 24 lata

Wszystko wskazuje na to, że aktor stara się ułożyć swoje życie na nowo. Zagraniczne media podają, że Depp, który znany jest przede wszystkim z roli Jacka Sparrowa, znalazł nową partnerkę . Jest nią 33-letnia Sophie Hermann. Niemiecka modelka i bohaterka "Made in Chelsea" jest młodsza od Johnny'ego o 24 lata.

Nowa dziewczyna Johnny'ego Deppa jest modelką

Para miała poznać się na początku 2020 r. w londyńskim hotelu "The Corinthia". Podobno pierwszy krok wykonała Sophie. Jak podaje "German Press", "Sophie zostawiła swój numer telefonu na kartce papieru i wsunęła go między struny gitary". Aktor podobno skorzystał z okazji i zadzwonił do modelki. Na razie ani Depp, ani Hermann nie skomentowali tych doniesień.