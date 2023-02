"Wymienić to sobie można rolkę papieru toaletowego". Wojna w zespole Łzy trwa

- Przecież tego samego dnia prowadził samochód, by dotrzeć do domu z miejsca planowanej imprezy. Bardzo ciężko czyta się takie rzeczy, że nikogo nie interesował jego stan. Pamiętam, że napisałam do niego SMS-a, w którym zapytałam go o zdrowie. Był przecież naszym kolegą z zespołu. On twierdzi, że to było czyste wyrachowanie, żeby odebrać mu zespół – ja twierdzę, że była to troska. Zresztą sam odpisał wtedy, że nie chce już z nami grać w zespole - mówi Onetowi.