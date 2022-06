Wystarczyły dwa słowa. Tak królowa zareagowała na pomysł Meghan i Harry’ego

Rodzinne spotkanie było idealnym prezentem na wyjątkową okazję: oficjalne obchody platynowego jubileuszu panowania monarchini. Harry i Meghan przybyli wraz z dziećmi na uroczystości. To był wyjątkowy moment dla całej rodziny. Do tej pory kontaktowali się głównie poprzez wideorozmowy na komunikatorach i nie byli skorzy do powrotu na Wyspy.