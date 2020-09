Zabrał głos ws. byłej dziewczyny. Zdradził, co u niej robił

Danuta Martyniuk chciałaby odebrać wnuczkę byłej synowej

Danuta Martyniuk nie kryła oburzenia tą sytuacją. - Zaraz znajdzie sobie faceta i my mamy ich utrzymywać? Niech się weźmie do roboty, a nie zdziera z Zenka - powiedziała przed kamerami "Faktu".

Poza tym Daniel nie kryje żalu, że to on uchodzi za tego, który w trakcie małżeństwa spotykał się z innymi kobietami. Ponoć to nie tylko on ma grzeszki za uszami.