Wodecki był jego przyjacielem. Gąsowski tłumaczy się z pomyłki

"Jestem dumny z tego, że się ze Zbyszkiem przyjaźniłem, ale tym smutniej mi, że go nie ma… Chociaż nie… przecież on cały czas jest… Ale i tak tęsknię. My wszyscy, twoi przyjaciele i widzowie, tęsknimy, wspominamy, kochamy. Pusto tu bez ciebie, Zbysiu…" - skwitował przyjaciel Wodeckiego.