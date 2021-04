Zenek Martyniuk zaśpiewa na ślubie syna Liszewskiego? W ten sposób mógłby się odwdzięczyć

Czy Zenek Martyniuk zrewanżuje się koledze, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że Radek Liszewski nie chce pójść w ślady kolegi i nie zgadza się, by na podstawie jego życia zrobiono film. "W 2014 r. dostałem taką propozycję, ale odmówiłem. Producenci chcieli pokazać moją drogę muzyczną i fenomen piosenki 'Ona tańczy dla mnie'. Pewnie byłoby to ciekawe, ale jakoś tego nie czułem. Każdy robi to, co uważa za stosowne. W tej chwili nie czuję potrzeby, żeby się uzewnętrzniać w filmie biograficznym. I tak dużo ze swojego życia odkrywam w mediach. Nie mam problemów, żeby zaprosić kamery do mojego domu, bo nie mam nic do ukrycia. Ale na film jest jeszcze za wcześnie. To nie ten moment. Może kiedyś zmienię zdanie"