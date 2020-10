Zmarł kilka godzin po przyjęciu do szpitala. Wstrząsające słowa lekarza

Dariusz Gnatowski nie żyje. Lekarz opowiedział o ostatnich chwilach aktora

"Trafił do nas w bardzo ciężkim stanie, właściwie kilka godzin po przyjęciu do szpitala zmarł. To była bardzo trudna, bardzo żmudna akcja reanimacyjna, ogromny wysiłek lekarzy i pielęgniarek, którym bardzo dziękuję, bo włożyli mnóstwo serca, mnóstwo energii, by uratować Darka Gnatowskiego, niestety nie skończyło się to optymistycznie i Darka żegnamy" - wyjaśnił Marcin Mikos.